Certains parmi vous pourront sûrement en témoigner : choisir la bonne version d’Outlook peut relever du véritable casse-tête. Entre Outlook (New) et Outlook (Classic), sans oublier les variantes plus anciennes, difficile de savoir pour laquelle opter. Un problème qui illustre une tendance récurrente chez l’éditeur de Redmond : la coexistence de plusieurs versions d’une même application au détriment de la clarté.