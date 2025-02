On vous l’a dit et répété : un VPN chiffre votre trafic, masque votre adresse IP, et promet de protéger votre confidentialité. Du moins, en théorie. Car en pratique, les fournisseurs grand public, en tant qu’intermédiaires, peuvent techniquement voir qui vous êtes et ce que vous faites. Toute promesse de respect de la vie privée repose donc sur leur bonne foi, si tant est qu’ils respectent bien leur politique « no-log ». Ce qui, l’histoire l’a déjà prouvé, n’est pas toujours chose acquise. Un problème auquel Mullvad et Obscura – tout nouveau dans le paysage VPN – ont décidé de s’attaquer en s’associant, de manière à proposer un modèle basé non plus sur la confiance, mais sur des garanties techniques vérifiables.