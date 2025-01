Que faut-il en retenir ? Simplement que les données transitant via Mullvad à partir d’aujourd’hui ne pourront plus être déchiffrées par les ordinateurs quantiques du futur. Évidemment, pour les internautes lambdas, l’impact immédiat de cette fonctionnalité reste très limité, et sert surtout à offrir des garanties de confiance supplémentaires plutôt qu’à répondre à une menace immédiate. L’informatique quantique, bien que prometteuse, n’est pas encore capable de casser les mécanismes de chiffrement actuels, et il y a fort à parier que les données de quidam collectées aujourd’hui n’auront plus de valeur demain.