Signal peut désormais résister aux attaques quantiques, mais qu'est-ce donc ?

Pour le moment, nous sommes très loin de l'adoption généralisée des machines quantiques. Celles-ci sont cantonnées à des tâches très spécifiques (cryptographie ou simulation moléculaire), et le grand public ne les utilise pas. Pour autant, un scénario plutôt angoissant fait aujourd'hui réfléchir les experts en sécurité : le « Harvest now, decrypt later » (HNDL). En résumé, il serait possible pour les hackers de voler des données cryptées aujourd'hui et de les stocker pour espérer un jour les déchiffrer grâce à la puissance de calcul apportée par le quantique.