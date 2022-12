La France envoie son premier message diplomatique chiffré grâce à une techno post-quantique

C'est dans ce contexte, et dans la continuité des projets de coopération entre Washington et Paris sur le quantique, qu'a eu lieu cet essai grandeur nature. Concrètement, il visait à transmettre un mémo simple, signé entre les États-Unis et la France. Parmi les algorithmes choisis, Crystals-Dilithium et Frodo-Kem, respectivement recommandés par le National Institute of Standards and Technologies (NIST) et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

L'opération s'est vue menée avec le concours du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français ainsi que de l'entreprise CryptoNext Security, qui émane de l'Inria, du CNRS et de Sorbonne Université. Cette start-up, au-delà de sa poussée commerciale, reste à l'avant-garde des travaux de recherche académique sur les solutions de cryptographie post-quantique.