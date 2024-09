C’est un sujet dont s’emparent de plus en plus de fournisseurs VPN, et Mullvad ne fait pas exception. C’est donc chose officielle : les connexions WireGuard au VPN bénéficient désormais d’une protection post-quantique stable sur l’ensemble des plateformes prises en charge par le VPN : Windows, macOS, Linux, mais aussi Android et, tout récemment, iOS.