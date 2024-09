Déjà présent sur Windows, macOS et Linux, le multihop manque encore à l’appel sur Android. On en profite aussi pour rappeler qu’un tel schéma de connexion implique l’imbrication de deux tunnels VPN, et donc un double chiffrement. Par conséquent, la vitesse de connexion peut éprouver des ralentissements plus importants qu’en connexion VPN classique, à plus forte raison sur les réseaux mobiles (4G/5G).