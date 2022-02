NordVPN se lance sur le marché de l'antivirus

Cette fonctionnalité, intégrée à NordVPN, permet à la fois de prévenir les risques en cas de connexion sur un site dangereux et d'empêcher le navigateur de s'y connecter, mais aussi de repérer les tentatives de phishing .

NordVPN sera également capable de repérer les fichiers téléchargés vérolés. Ces derniers seront analysés en temps réel par le logiciel et, en cas de problème, seront supprimés immédiatement.

NordVPN proposera enfin une protection plus complète contre les traqueurs d'activité et le suivi publicitaire. Grâce à Protection Anti-menaces, le VPN bloquera l'ensemble des traqueurs qui pistent l'utilisateur afin de lui proposer de la publicité ciblée et d'établir un profil commercial précis. L'interface du service disposera aussi d'un tableau de bord permettant de visualiser les différents traqueurs bloqués et de les autoriser ou non au cas par cas.

Pour en bénéficier, les utilisateurs devront télécharger la version OpenVPN du logiciel. Les clients sous macOS peuvent d'ores et déjà profiter de ce nouveau service tandis que les abonnés sous Windows devront attendre quelques semaines supplémentaires, le temps que l'éditeur procède à son déploiement mondial.