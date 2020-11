NordVPN permet maintenant de chercher vos identifiants et mots de passe corrompus sur le dark web

Le principe est simple mais efficace et cette fonctionnalité pourrait vous éviter bien des problèmes. À cause de failles de sécurité, des combinaisons d'identifiants et mots de passe de certains sites ont été volés par des pirates au cours des dernières années. L'un des cas les plus spectaculaires fut par exemple le piratage de LinkedIn.

Ces données sont ensuite vendues sur le dark web, voire s'y retrouvent en accès libre. Vos comptes sont alors compromis, même ceux qui n'ont pas été victimes de piratage si vous utilisez les mêmes identifiants sur plusieurs plateformes.

D'où l'intérêt de Dark Web Monitor, qui prévient les utilisateurs si les identifiants qu'ils utilisent pour certains comptes sont compromis. Si c'est le cas, ils sont avertis et peuvent changer leur mot de passe pour sécuriser leurs comptes qui étaient menacés.