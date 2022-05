Comment NordVPN garantit votre sécurité en ligne avec son antivirus et son VPN ?

Pour ce qui est de la sécurité, NordVPN a mis le paquet via ses fonctionnalités avancées comme le cryptage AES 256 bits pour protéger vos données en ligne, une protection anti-menaces (contre les logiciels malveillants, publicités intrusives, traqueurs et sites web dangereux) et un Kill Switch automatique qui coupera la connexion internet si le VPN s'arrête sans votre accord. Enfin, aucun registre d'activité ne sera enregistré et votre adresse IP restera cachée. Bref, votre confidentialité sera préservée.