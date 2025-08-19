Les opérateurs européens sont décidément sous le feu des hackers. En France, Free en octobre, Orange au mois de juillet et Bouygues Telecom il y a moins de deux semaines ont été touchés, ce qui a poussé l'ANSSI, l'agence française cyber, à tirer la sonnette d'alarme sur les menaces étatiques qui planent sur le secteur. Des attaques similaires aux États-Unis ont aussi été attribuées au groupe chinois Salt Typhoon, ce qui finit de confirmer l'attractivité des télécoms pour les hackers.