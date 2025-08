Bouygues Telecom n'a pas tardé à réagir et a, de notre point de vue, bien respecté la réglementation et les bonnes pratiques à suivre dans un tel cas. Les équipes techniques ont bloqué l'accès malveillant « dans les plus brefs délais » et renforcé la surveillance des systèmes. L'opérateur a également notifié la CNIL, le gendarme des données, et déposé plainte. Les cybercriminels risquent gros, puisqu'ils s'exposent à une peine pouvant atteindre 5 ans d'emprisonnement, outre 150 000 euros d'amende.