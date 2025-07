Deux nouvelles failles extrêmement sérieuses dans Microsoft SharePoint (CVE-2025-53770 et CVE-2025-53771) font actuellement l’objet d’une alerte générale. La première (CVSS 9.8), exploitée en conditions réelles depuis le 18 juillet, permet à un attaquant non authentifié d’exécuter du code arbitraire à distance sur les versions on-premise du produit (SharePoint Online n’étant pas concerné), et a été ajoutée au catalogue des menaces actives tenu par la CISA. La seconde, bien que documentée et corrigée, n’a pas encore été observée dans la nature. Microsoft a publié des correctifs hors cycle pour SharePoint 2019 et Subscription Edition, mais les utilisateurs et utilisatrices de SharePoint Server 2016 devront encore patienter.