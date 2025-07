Ce mois-ci, Microsoft colmate une faille sensible dans SQL Server, rendue publique avant même la diffusion du correctif. Référencée sous le numéro CVE-2025-49719, elle permet à un attaquant non authentifié, via une simple requête réseau, d’accéder à des données stockées en mémoire non initialisée. Autrement dit, le serveur peut potentiellement divulguer des fragments d’informations internes, comme des identifiants, des morceaux de requêtes précédentes ou des données techniques propres au moteur SQL.