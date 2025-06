Deuxième sujet d’inquiétude : une élévation de privilèges dans le client SMB (CVE-2025-33073, CVSS 8.8). Là encore, la faille était connue avant l’arrivée du correctif, mais a priori non exploitée. Elle permettait à un acteur malveillant de forcer une machine Windows à initier une connexion SMB vers un serveur piégé, puis à s’y authentifier automatiquement. En abusant de cette authentification et d’un défaut de contrôle d’accès dans le client SMB, l’attaquant pouvait ainsi obtenir les privilèges SYSTEM du PC compromis. La vulnérabilité a été rapportée par plusieurs équipes de recherche, dont CrowdStrike, Synacktiv, RedTeam Pentesting et Project Zero. En attendant que la mise à jour soit appliquée partout, Microsoft recommande d’activer la signature SMB côté serveur pour limiter les risques.