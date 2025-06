rom-2

Les mois se ressemblent, et cela devient de plus en plus catastrophique comme situation. Mais qu’est-ce qu’ils foutent chez Microsoft pour devenir si mauvais depuis 3/4 ans ? Ils veulent aller trop vite, et ne testent plus autant que par le passé. Alors que la stabilité doit primer sur des correctifs déployés trop rapidement.

Quand on paye des centaines de milliers d’€ de licences Windows annuel, c’est inacceptable et honteux de tels problèmes. Si on paye pas pour des mises à jour de sécurité publiées au bon moment, on paye pour quoi ? Certainement pas pour le peu de fonctionnalité que Microsoft daigne donner aux entreprises. Même WSUS qui était certes très rustique et pas du tout ergonomique, vient d’être abandonné …