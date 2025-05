D’après les signalements reçus par Windows Latest et les commentaires d’internautes qui commencent à fleurir çà et là sur Reddit et le Hub de commentaires Windows, le déclenchement de BitLocker pourrait être lié à un paramètre BIOS, Intel Trusted Execution (ou Intel TXT), essentiellement actif par défaut sur des ordinateurs professionnels. À défaut d’explication officielle, sa désactivation dans l’UEFI paraît suffire à contourner le bug et à permettre l’installation du patch sans difficulté.