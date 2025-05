Parmi les failles corrigées ce mois-ci, cinq étaient déjà activement utilisées par des attaquants avant même la publication du patch. La plus critique touche le moteur de script de Windows (CVE-2025-30397 ; CVSS 7.5), exploitable à distance via Microsoft Edge. En incitant la cible à cliquer sur un lien piégé, un attaquant non authentifié pouvait exécuter du code malveillant sur la machine.