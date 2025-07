Il n’aura pas fallu 48 heures après la divulgation publique de la faille CVE-2025-53770 dans SharePoint pour que la situation prenne un tout autre relief. Ce qui ressemblait encore à une série d’attaques ciblées, ponctuelles et relativement contenues s’est transformé en tout autre chose – plus vaste, plus agressif, et surtout beaucoup plus visible.