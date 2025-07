Un parc largement exposé, faute de mises à jour

Malgré le correctif disponible, une proportion importante d’équipements exposés à Internet n’a pas été mise à jour, selon les analystes. La faille affecte les versions de NetScaler ADC et Gateway antérieures à 14.1-47.46 et 13.1-59.19. Les branches 12.1 et 13.0, quant à elles, ne seront plus corrigées, l’éditeur ayant mis fin à leur support.