Les protocoles de tunneling mis en cause ici – IPIP, GRE, 4in6 et 6in4 – servent logiquement à encapsuler et transporter des données entre réseaux distants. IPIP encapsule des paquets IPv4 dans d’autres paquets IPv4, tandis que GRE (Generic Routing Encapsulation) permet d’encapsuler différents types de protocoles. Les variantes 4in6 et 6in4, quant à elles, répondent aux besoins spécifiques de la coexistence entre IPv4 et IPv6.