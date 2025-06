Depuis plusieurs mois, une faille critique, notée 10 sur l’échelle CVSS, permet à des attaquants de prendre la main sur des milliers de serveurs à travers le monde – sans identifiants, sans alerte, et même si la machine est hors tension. Non, ce n’est pas de la science-fiction, mais bien une réalité désormais confirmée par l’agence américaine de cybersécurité (CISA), qui vient d’ajouter la vulnérabilité CVE-2024-54085 à sa liste des failles activement exploitées. En jeu, un accès privilégié à l’infrastructure des serveurs, rendu possible par un composant peu connu du grand public : le BMC.