Ce qu’il faut comprendre du microcode

Le microcode, c’est la couche bas niveau qui permet au processeur de traduire les instructions du système en actions physiques. En temps normal, il est fourni par le constructeur et mis à jour via des patchs signés. Si un attaquant parvient à le modifier dynamiquement, il peut altérer la logique interne du CPU, sans nécessairement déclencher d’alerte du système ou des outils de sécurité. Dans le cas du PoC présenté, l’injection reste temporaire et disparaît au redémarrage, sauf si des mécanismes d’ancrage firmware sont également compromis.