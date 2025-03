Quelques ajustements permettent néanmoins de réduire considérablement les risques. Évitez d’enregistrer vos identifiants dans Chrome ou tout autre navigateur, et privilégiez un gestionnaire de mots de passe dédié. Activez l’authentification à deux facteurs (2FA) sur tous vos comptes sensibles, et si possible, optez pour une clé physique type YubiKey, encore plus sécurisée. Pour les cryptos, même logique : dans la mesure du possible, privilégiez les wallets physiques.