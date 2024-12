Des chiffres qui donnent le tournis, pour un problème que le secteur est encore loin d'avoir pu appréhender correctement. « La lutte contre la prolifération de ces délits - en particulier la fraude - sera sans aucun doute un défi majeur pour le secteur au cours de l'année à venir » explique le responsable de la recherche sur la cybercriminalité chez Chainalysis, Eric Jardine.

Et si les hackers viennent d'un peu partout sur la planète, il n'en reste pas moins qu'il y a un acteur de très loin le plus important dans ces offensives : la Corée du Nord. Selon Chainalysis, les hacks pour voler des cryptos provenant de ce pays ont doublé en un an, et comptent pour 1,3 milliard de dollars sur la seule année 2024.