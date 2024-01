En 2023, les transactions illicites en cryptomonnaies ont représenté plus de 22 milliards d'euros

Dans le détail, on peut observer que la part dans ces plus de 20 milliards de dollars de cryptomonnaies de certaines activités criminelles a baissé. Les revenus en cryptomonnaies des escroqueries et des hacks a ainsi reculé l'an dernier, alors qu'au contraire, celui des ransomware et des transactions dans le dark web a connu lui une hausse.

Autre constat notable, 61,5% de ces transactions, soit 14,9 milliards de dollars (soit 13,7 milliards d'euros), concernent des adresses d'entités et de juridictions sous sanction des États-Unis. Enfin, changement qui s'affirme toujours un peu plus, alors que le Bitcoin jusqu'en 2021 était l'actif numérique le plus utilisé dans ces mondes de l'illégalité, depuis deux ans, ce sont les stablecoins (cryptomonnaies dont le cours est adossé au cours de monnaies nationales comme le dollar) qui sont privilégiés.