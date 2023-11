Miner du Bitcoin, ça consomme de l'électricité, mais pas que...

Alex de Vries, doctorant à l'Université de Vrije (Amsterdam) et auteur de l'étude, s'est penché sur l'ampleur méconnue de la consommation d'eau attribuée au Bitcoin. Il explique : « c'est difficile de me suprendre, étant donné que j'ai déjà travaillé sur le sujet mais les chiffres me paraissent toujours sidérants dès que je les examine ». Lorsque le Bitcoin a atteint son sommet en 2021, la consommation en eau atteignait, elle aussi, logiquement son pic, les mines nécessitant d'être refroidies pour fonctionner.