Le bitcoin consommerait plus d’électricité que la Norvège, plus qu'un tiers de la France

Ce n'est certainement pas une surprise pour celles et ceux qui s'intéressent au bitcoin, peut-être davantage pour les néophytes des cryptomonnaies. Déjà pointé du doigt pour sa consommation électrique au sein même du cercle des monnaies virtuelles, dont il représenterait à lui seul les deux tiers, le Bitcoin a un bilan énergétique global pour le moins défavorable.

Évaluée à 140 TWh, la consommation d'électricité annuelle du Bitcoin est monstrueuse, par exemple plus de 10 fois supérieure à celle de Google, et grimpe même à 148 TWh selon les estimations du Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index . Une autre comparaison inquiétante concerne les consommations énergétiques annuelles entre la cryptomonnaie et l'ensemble des datacenters de la planète, qui ne consomment « que » 50 TWh de plus.

C'est bien la peine de démultiplier les messages pour nous inciter à vider nos boîtes mail afin de soulager ces mêmes datacenters et réduire leur consommation électrique. Si le geste est plus que nécessaire, il semble bien vain face à ces bilans énergétiques.