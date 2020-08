Les transactions en Bitcoin représentent les deux tiers de la consommation énergétique des cryptomonnaies

En 2018, la consommation d’énergie liée aux transactions effectuées en cryptomonnaies était estimée à environ 61,88 térawatts / heure ce qui représente, d’après la revue scientifique Joule, une production d’environ 22 mégatonnes de CO2 par an, l’équivalent de la pollution d’un pays tel que le Sri Lanka ou la Jordanie.

S’il n’est pas évident d’évaluer réellement la consommation énergétique des transactions en cryptomonnaies, une chose est sûre, plus il y en a et plus consommation électrique augmente, proportionnellement.

Une étude menée conjointement par plusieurs chercheurs de l’Université technique de Munich tend à dire que la part du Bitcoin dans la consommation globale due à la preuve de travail pour valider les transactions en cryptomonnaies représenterait les 2/3 du total.

Le dernier 1/3 serait partagé par toutes les autres cryptomonnaies utilisant le même principe de validation des transactions. Ceci s’explique aussi par la capitalisation majoritaire du Bitcoin face aux autres cryptomonnaies.