Le minage de crypto-monnaies, c'est un peu comme chercher de l'or dans une mine virtuelle. Au lieu de pioches et de pelles, on utilise des ordinateurs surpuissants qui résolvent des équations complexes. À la clé, des jetons numériques comme le Bitcoin. Mais attention, ce n'est pas sans conséquence.

Ces machines tournent 24h/24 et 7j/7, avalant de l'électricité comme un trou noir avale la lumière. En 2021, l'industrie du Bitcoin engloutissait à elle seule 140 térawattheures par an. C'est plus d'un tiers de la consommation électrique de la France ! Et ce n'est pas tout. Le minage a aussi soif, très soif. Pour refroidir ces bêtes de calcul, il faut de l'eau, beaucoup d'eau. En 2021 toujours, chaque transaction Bitcoin engloutissait en moyenne 16 000 litres d'eau. De quoi remplir une petite piscine à chaque clic !

Côté matériel, les mineurs ne lésinent pas sur les moyens. Ils empilent des cartes graphiques ou des machines spécialisées appelées ASICs. Ces dernières sont conçues pour une seule chose : miner jour et nuit. Autant dire que la facture d'électricité s'envole rapidement.