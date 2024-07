S'offrir une Ferrari en cryptomonnaie ? C'est désormais possible en Europe

MattS32

L’intermédiaire, ça change quand même beaucoup la donne hein, parce que ça montre que Ferrari ne considère pas encore ça comme une monnaie « fiable », elle considère clairement qu’il y a un trop grand risque à l’accepter directement, sinon elle ne passerait pas par un intermédiaire qui prend sa commission au passage… Par contre comme elle est bien contente de pouvoir vendre ses voitures à des gens qui ont des cryptos d’origine inavouable, ben elle fait avec un intermédiaire…

Ce qui au passage remet très largement en question une partie des discours des pro-cryptos, qui nous vantent la décentralisation et la disparition des intermédiaires. On en est à des années-lumières, on a simplement remplacé les intermédiaires traditionnels par des nouveaux intermédiaires beaucoup moins encadrés et beaucoup moins transparents…