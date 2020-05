Des hacks de super-ordinateurs européens pour miner de la cryptomonnaie

Les supercalculateurs ont dû être mis à l’arrêt ou coupés d’Internet, le temps de corriger le problème. En cause, dans tous les cas rapportés, des connexions SSH compromises qui ont permis aux hackers d’accéder aux super-ordinateurs localisés à différents endroits d'Europe.

La CSIRT (Computer Security Incident Response Team) a diffusé une partie du code du malware afin que d’autres organisations de sécurité puissent participer à l’étude du problème. Parmi elles, Cado Security a déclaré que l’attaque avaient été permise grâce à des informations de connexion SSH compromises.

Ces informations de connexion pourraient avoir été volées à des personnes travaillant pour des universités canadiennes, chinoises et polonaises, et ayant eu accès aux supercalculateurs.

Le co-fondateur de Cado Security, Chris Doman, suppose, bien que rien ne le prouve pour le moment, qu’il ne s’agit que d’un seul et même groupe de hackers. Selon lui, les similitudes entre les attaques, et entre les fichiers utilisés, qui portent le même nom avec la même orthographe, seraient une première indication.

Des détournements de la puissance de calcul de super-ordinateurs ont déjà eu lieu par le passé. En 2018, des ingénieurs d'un centre nucléaire russe avaient miné des cryptomonnaies de la sorte, et un peu plus tard dans l'année, un cas similaire avait été détecté au Bureau of Meteorology, en Australie.