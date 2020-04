Coronavirus : Folding@Home plus puissant que le Top 500 des supercalculateurs combinés

Supercalculateur NVIDIA Cray Titan

With our collective power, we are now at ~2.4 exaFLOPS (faster than the top 500 supercomputers combined)! We complement supercomputers like IBM Summit, which runs short calculations using 1000s of GPUs at once, by spreading longer calculations around the world in smaller chunks! pic.twitter.com/fdUaXOcdFJ — Folding@home (@foldingathome) April 13, 2020

Folding@Home dépasse les supercalculateurs par la force du collaboratif !

More GPU work units are coming for @foldingathome. We've had to shift some of our effort from setting up projects to moving data off servers to make room for more data. Its amazing how quickly the data is coming in! Something like 6TB/hr. — Greg Bowman (@drGregBowman) April 14, 2020

Les supercalculateurs gardent l'avantage pour certaines tâches

2,4 ExaFLOPS. C'est la puissance de calcul totale permise par les participants à l'initiative de recherche médicale Folding@Home, qui permet de consacrer une partie des ressources de son ordinateur à la recherche contre le Covid-19 . Cette puissance de calcul sidérante est à titre indicatif 15 fois supérieure à celle de l' IBM Summit (installé au laboratoire National d'Oak Ridge, dans le Tennessee), le supercalculateur le plus performant à l'heure actuelle.Comme le note Tom's Hardware, l'IBM Summit est capable de soutenir entre 149 et 200 PetaFLOPS de puissance de calcul, tandis que le supercalculateur Sierra (lui aussi construit par IBM, mais installé dans le laboratoire national de Lawrence Livermore, en Californie) est capable de pics à 125 PetaFLOPS. Les deux plus gros superordinateurs, ajoutés aux 498 autres supercalculateurs les plus puissants du globe et membres du Top 500, ne suffisent pourtant pas, selon Folding@Home, à égaler la puissance de calcul permise grâce à l'élan participatif de ses utilisateurs à travers le monde.L'enjeu pour Folding@Home est à présent double : réussir à exploiter convenablement l'ensemble des ordinateurs mis à disposition (le succès du projet ayant dépassé les espérances, les 2,4 ExaFLOPS ne sont pas encore pleinement utilisés), mais aussi parvenir à stocker l'ensemble des données générées par cette énorme puissance de calcul. D'après Greg Bowman, Directeur de Folding@Home, ce sont en effet 6 To de nouvelles données qui sont créés chaque heure.Les supercalculateurs ne sont pas pour autant rendus obsolètes par initiative Folding@Home, loin de là. Ces derniers sont plus efficaces pour effectuer rapidement de gros calculs, tandis que le réseau Folding@Home doit diviser ces mêmes tâches en une grande quantité de petits travaux individuels délégués à des machines grand public. La méthode prend donc plus de temps.Notons par ailleurs que de nombreuses organisations prêtent actuellement la puissance de calcul de leurs supercalculateurs aux chercheurs œuvrant contre le coronavirus. De quoi rendre les deux approches complémentaires.