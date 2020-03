Folding@home dépasse l'ExaFLOP pour lutter contre le Coronavirus

Amazing! Over 400K people have downloaded @foldingathome in the past two weeks to help with #COVID19 research. That's about a 10x increase in volunteers. Thanks all! — Greg Bowman (@drGregBowman) March 18, 2020

Folding@home, la puissance du calcul partagé

Le plus puissant ordinateur du monde

Thanks to our AMAZING community, we've crossed the exaFLOP barrier! That's over a 1,000,000,000,000,000,000 operations per second, making us ~10x faster than the IBM Summit! pic.twitter.com/mPMnb4xdH3 — Folding@home (@foldingathome) March 25, 2020

We're so grateful for our volunteer community:



• active users DOUBLED since late Feb 📈



• 4 of our 10 best compute days EVER occurred in the last — (wait for it) — 4 days 💻



Thank you for powering #coronavirus research!



Join: https://t.co/BIKc1JMYer



p.s.— major news soon! pic.twitter.com/AJUhpw1iCG — Rosetta@Home (@RosettaAtHome) March 25, 2020

Source : Toms Hardware

Née en 2000, Folding@home a pour objectif de rassembler les ressources de calcul d'ordinateurs partout à travers le monde, en passant simplement par le téléchargement d'un client en ligne. Depuis le début de la pandémie mondiale de SARS-Cov-2, le projet se concentre sur la compréhension du fonctionnement des protéines attachées au virus.Rappelons rapidement l'objectif de ce programme. Comme SETI@home avant lui, Folding@home exploite la puissance de calcul offerte par des volontaires du monde entier, qui utilisent un programme pour partager un peu des capacités de leur ordinateur ( CPU et GPU ) pour aider la recherche. La participation est ouverte à tous et toutes sur le site officiel, il suffit de télécharger un petit logiciel qui fonctionnera ensuite en arrière-plan de votre machine quand vous ne l'utilisez pas.Folding@home a été utilisé par le passé pour aider à mieux comprendre certaines maladies, comme Zika, Parkinson ou Alzheimer. Récemment, le projet de recherche a permis de trouver des pistes de recherche contre Ebola.Depuis le début de la pandémie mondiale du SARS-Cov-2 en février, les chercheurs ont mis toutes les ressources du programme dans la bataille. Objectif : comprendre et modéliser en 3D les protéines du virus et leur repliement. C'est notamment grâce à elles que le coronavirus SARS-Cov-2 pénètre et se se reproduit dans nos cellules avant d'attaquer notre système immunitaire.La réponse populaire à l'appel des scientifiques de Stanford a été à la hauteur des événements. Greg Browman, directeur du programme, annonçait sur Twitter ce jeudi que le nombre d'utilisateurs était passé de 30 000 à 700 000 en à peine deux mois.Théoriquement - puisque les ordinateurs ne sont pas tous utilisés simultanément - la puissance de calcul totale de folding@home dépasse désormais les 1,5 exaFLOP, soit plus d'un milliard de milliards d'opérations en virgule flottante par seconde. C'est dix fois plus que Summit, le supercalculateur le plus puissant d'IBM.Un rapide coup d'œil aux dernières informations de Folding@home nous permet de constater que plus de 4 630 500 cœurs de CPU et 435 500 GPU sont à l'œuvre.Rosetta@home, un autre projet de calcul partagé destiné à la compréhension de protéines dans certaines pathologies, a également indiqué que le nombre de participant avait doublé depuis le mois de février.