Les effets d’un micro défaillant ne se limitent pas au travail. Les chercheurs ont aussi étudié l’influence qu’il peut avoir dans les échanges plus personnels, notamment dans les relations amoureuses. Et là encore, la qualité sonore s’est révélée bien plus importante qu’on ne le pense.

L’une des expériences s’est concentrée sur des interactions dans une application de rencontre. Les participants ont écouté des réponses audio qui étaient identiques sur le fond, mais la qualité sonore était plus ou moins bonne. Les messages enregistrés avec un bon micro semblaient plus engageants et séduisants, tandis que ceux au son métallique ou brouillé donnaient une impression moins favorable.

Mêmes causes, mêmes conséquences donc. Ce problème peut aussi se poser dans des appels téléphoniques ou des rendez-vous virtuels. Même avec des mots soigneusement choisis, si le son n’est pas à la hauteur, cela peut laisser une mauvaise impression.

Les chercheurs ont également remarqué que ce biais peut affecter la crédibilité. Dans un autre test, des participants ont jugé la réponse d’une personne impliquée dans un litige. Quand la voix était claire, la personne paraissait plus honnête. Avec un son médiocre, elle perdait en crédibilité.

Enfin, ils ont soulevé un point important : tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans un bon micro ou un équipement audio de qualité. Dans certains cas, ces limitations techniques peuvent désavantager des personnes lors d'entretiens ou dans leurs relations sociales. Toujours est-il qu'il serait peut-être bon de se demander, avant de commander un micro bon marché, combien il peut réellement nous coûter si on ne décroche pas le job de ses rêves ou l'amour de sa vie à cause d'un son pourri.