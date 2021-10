Un CV-bot permet à un candidat en webmarketing d’obtenir 30 000 entretiens d’embauche virtuels

Pour se faire repérer par les recruteurs, tous les moyens sont bons. Les CV originaux et créatifs fusent, et certains ne manquent pas d’imagination pour se démarquer des autres candidats potentiels. Pour David Vidal, chercheur d’emploi de 29 ans spécialisé dans le marketing, les CV classiques ne fonctionnent plus. Alors, pour montrer ses compétences en communication et en marketing, il a décidé de sortir des sentiers battus. Sa solution : créer un CV-bot via la version gratuite de l’application Landbot, qui fonctionne sans intelligence artificielle.