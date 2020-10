On a testé pour vous : le recrutement de profils tech sur talent.io

Lors de l’inscription, le candidat doit fournir certaines données, comme son nom, son prénom, son code postal et son numéro de téléphone. Il doit ensuite indiquer où il souhaiterait travailler, géographiquement parlant, et préciser son ou ses métiers. Puis vient le moment de parler de son expérience, d’indiquer les technologies habituellement utilisées (C++, Android, Joomla, Java, Ruby, Node.js, etc.), de fournir le type de contrat souhaité et idéalement la date de début d’activité potentielle.