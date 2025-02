« En portant ces écouteurs, vous avez presque créé un faux environnement dans lequel vous n'écoutez que ce que vous voulez écouter. Vous n'avez pas besoin d'y travailler. Ces capacités d'écoute plus complexes et de haut niveau dans le cerveau ne commencent à se développer que vers la fin de l'adolescence. Par conséquent, si vous n'avez porté que des écouteurs anti-bruit et que vous êtes resté dans ce faux monde jusqu'à la fin de l'adolescence, vous retardez légèrement votre capacité à traiter la parole et le bruit », suggère Claire Benton, vice-présidente de la British Academy of Audiology.