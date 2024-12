Depuis mon tout premier Walkman, puis avec différents iPod arrachés de haute lutte à mes parents dubitatifs, j'ai toujours écouté beaucoup de musique avec des écouteurs, sans me soucier véritablement de mon audition. Rock, métal, pop sautillante ou musique de film, le tout était joué à partir de fichiers de bien mauvaise qualité, et à plein volume. Mes oreilles ont donc été mises à très rude épreuve avant que l'âge et la sagesse ne fassent leur œuvre, et écouter mieux, et surtout moins fort.

Alors que je me rends chez un ophtalmologue à intervalles réguliers, je ne me suis pourtant jamais posé la question d'aller consulter un spécialiste pour contrôler mon audition. Cependant, ma moitié ne cesse depuis plus de 10 ans que je suis dur de la feuille, que je l'entends mal en permanence.

Le test d'audition proposé par Apple à travers les AirPods Pro 2 tombait à point nommé pour enfin vérifier si mes esgourdes ne sont pas trop pourries et anticiper un éventuel souci nécessitant de consulter un professionnel de santé.