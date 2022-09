AirPods Pro (2ᵉ génération) : faut-il y aller les yeux fermés ?

Cnet et Techradar apprécient l'autonomie étendue des écouteurs, mais Engadget juge que cela n'est pas encore suffisant, la qualifiant de « moyenne ». Le testeur explique avoir tenu six heures et quinze minutes d'utilisation avec un mélange de suppression du bruit, de mode transparence et d'appels. « C'est plus que la génération précédente (4 h 30) et c'est à égalité avec la plupart de la concurrence ces jours-ci », fait-il savoir, rappelant tout de même que certains modèles offrent plus de dix heures d'autonomie.

Pour The Verge, Apple n'a pris aucun risque et a peut-être manqué d'ambition avec ses AirPods Pro de deuxième génération. « La société a essayé de faire évoluer et de perfectionner un produit à succès que des millions de personnes connaissent déjà si bien », conclut le test du média. À cause de ce conservatisme, « les AirPods Pro ne sont pas les écouteurs sans fil octroyant la meilleure qualité audio, ni ceux proposant l'ANC le plus à la pointe ». Mais entre performances fiables et avantages de l'écosystème transparent d'Apple, aucun de ces faits n'est susceptible de dissuader les propriétaires d'iPhone de considérer les AirPods Pro 2 au-dessus des autres options.