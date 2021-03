Selon une étude, les Samsung Galaxy Buds Pro, sont d'assez bonnes aides à l'audition

Pour les besoins de l'étude, les Buds Pro ont été confrontés à un appareil auditif « traditionnel » et à un simple système d'amplification audio. Des mesures ont alors été faites pour évaluer les prestations de ces trois solutions en électroacoustique (pression acoustique, gamme de fréquences, distorsion…) en amplification sonore (sur sept fréquences différentes) et en performances cliniques afin de déterminer le niveau d'audition du sujet avec et sans le dispositif, mais aussi d'évaluer sa capacité à entendre distinctement quand on lui parle.

Dans chacune de ces trois catégories de tests, les écouteurs true-wireless de Samsung se sont illustrés par des résultats satisfaisants, bien que légèrement inférieurs aux dispositifs utilisés d'ordinaire. De quoi permettre à Samsung d'annoncer que son produit peut aider certaines personnes à mieux entendre.