Les nouveaux Galaxy Buds Pro sont moins réparables que les anciens, mais toujours plus que les Airpods

Pourrez-vous réparer par vous-même les Galaxy Buds Pro ? La réponse est non, mais Samsung fait quand même un peu mieux qu'Apple et ses Airpods Pro en matière de réparabilité. Il faut dire que les écouteurs sans-fil d'Apple ont écopé d'un indice de réparabilité de 0/10 chez iFixit, la faute à une conception non modulaire et à l'emploi excessif de colle rendant pratiquement impossible tout remplacement de composant.