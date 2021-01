Apple AirPods Max : l'arceau facilement démontable pour être personnalisé ?

Comme la plupart des mobiles, ordi portables et appareils audios, les

nouveaux AirPods Max d'Apple ont fait un petit dans les labos d'iFixit. Le site, connu pour ses tutoriels de démontage d'appareils et ses fameuses notes de réparabilité, affirme qu'il est possible de démonter l'arceau du casque audio pour le personnaliser ou le remplacer.