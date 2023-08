Android 14 met en place des alertes liées au volume pour prévenir les problèmes auditifs

Dans les faits, Google vous enverra tout d'abord cette notification : « Son fort détecté. Le volume du casque a été plus élevé que recommandé, ce qui peut endommager votre audition. » Ensuite, lorsque le son dépassera un certain seuil, vous recevez une deuxième notification : « Le volume est abaissé à un niveau plus sûr. Le volume du casque est élevé depuis plus longtemps que recommandé. » Si l'écoute demeure toujours excessive, vous recevrez alors l'alerte suivante : « Volume abaissé à un niveau plus sûr. Le volume du casque a dépassé la limite de sécurité pour cette semaine. »