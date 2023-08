Avec Android 14, les pubs en plein écran, c'est fini !

Le journaliste Mishaal Rahman a en effet découvert et partagé sur X.com (anciennement Twitter) une nouvelle option présente dans la cinquième bêta d'Android 14. Celle-ci est disponible depuis peu auprès des testeurs et des développeurs, et devrait être la dernière version d'essai avant la sortie de la mise à jour dans sa version finale.

Les applications tierces Android utilisent une permission SE_FULL_SCREEN_INTENT pour afficher des informations en plein écran sur le smartphone de l'utilisateur. Cette permission permet par exemple à une application de minuterie d'afficher une alerte immédiate qui bloque l'intégralité de l'écran, ou à l'application Téléphone d'afficher le nom du correspondant et les boutons pour prendre l'appel.

Cette permission est aussi utilisée par d'autres applications pour afficher de la publicité plein écran. Cela arrive souvent dans le cadre d'un logiciel gratuit, financé par la publicité, et ces annonces sont bien souvent difficiles à fermer, avec un bouton trop petit caché dans un coin de l'écran.