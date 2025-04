L’appareil propose aussi une auscultation précise grâce à un stéthoscope numérique intégré, utilisant un disque piézoélectrique sensible aux sons cardiaques et pulmonaires. Les sons enregistrés sont accessibles via des écouteurs connectés sur la prise USB-C de l'appareil. Ces données acoustiques peuvent être transmises en direct au médecin pendant une téléconsultation.

Enfin, BeamO mesure la température corporelle rapidement et sans contact par une analyse de l’artère temporale. Signalons au passage que la marque commercialise déjà un thermomètre connecté en plus de ses montres, balances et autres tensiomètres.