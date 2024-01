CES 2024 : un check-up santé quasi complet à la maison ? Withings dévoile son dispositif réutilisable révolutionnaire !

On connaissait déjà la marque Withings pour ses balances connectées, ses montres, son capteur de sommeil ou encore ses tensiomètres, mais dans le cadre du CES 2024, la firme va encore plus loin. Cela se matérialise par BeamO, un dispositif 4-en-1 qui prend la forme d'un thermomètre, mais qui constitue également un outil de surveillance régulière de la santé du cœur et des poumons.