À noter qu'il s'agit ici d'une approche visionnaire de la santé, une forme de concept-produit conçu pour « offrir aux utilisateurs une vue interactive et holistique de leurs indicateurs vitaux ». Baptisé Omnia, ce nouveau concept vise à agréger, analyser et interpréter les indicateurs clés tels que la santé cardiaque, les tendances nutritionnelles, la composition corporelle et métabolique, la fonction pulmonaire, le suivi de l’activité physique, la qualité du sommeil.…