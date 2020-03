Face au coronavirus, IBM propose son super-ordinateur Summit

Le super-ordinateur Summit d'IBM

Plus de 330 pétaflops

« Désactiver » le virus

Source : CNBC

IBM avait décrit Summit en 2018 comme le supercalculateur « le plus puissant et le plus intelligent au monde » Plus précisément, IBM va s'associer au département des sciences et de technologie de la Maison Blanche pour lancer un nouveau programme intitulé «», qui doit permettre à la recherche autour du virus de disposer d'une énorme puissance de calcul. D'après la déclaration de Dario Gil, le directeur d'IBM Research, Summit fournira 16 systèmes réalisant plus de 330 pétaflops, et réunissant 775 000 cœurs CPU, et 34 000 GPU.Dario Gil ajoute : «».L'objectif annoncé par le consortium est de se concentrer sur la recherche de nouveaux traitements. IBM choisira les propositions de recherche venus d'experts du monde entier, précisant que Summit sera d'abord mis à la disposition des projets «». Les employés d'IBM fourniront également une assistance technique aux chercheurs qui l'utiliseront.Actuellement, rapporte, le supercalculateur est déjà utilisé par l'administration pour identifier des composés médicamenteux susceptibles de «» le nouveau coronavirus. Les grands noms du secteur informatique, dont l'activité a dû être ralentie , cherchent différents moyens de participer à la lutte . NVIDIA a d'ores et déjà annoncé un programme visant à mobiliser la puissance de calcul de votre GPU. Le consortium créé par IBM réunira, pour sa part, divers instituts et laboratoires, ainsi que la NASA et le MIT.