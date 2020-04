COVID-19 : D-Wave met sa puissance de calcul quantique au service de la recherche

Lire aussi :

Avec la société canadienne, la liste des entreprises participant à la recherche - qui compte notamment Amazon et IBM - s'allonge.D'ailleurs, D-Wave ne fait pas cavalier seul. L'enseigne a créé un programme réunissant une douzaine d'universités et d'entreprises, dont Volkswagen, Denso et la start-up californienne Menten AI. On y trouve également l'université Ludwig Maximilian de Munich et l'université japonaise du Tôhoku.En temps normal, l'accès au système d'informatique quantique de l'entreprise coûte environ 2 000 dollars de l'heure, et 100 dollars de l'heure pour son système hybride. En disposant d'un accès gratuit aux ordinateurs de D-Wave, Alan Baratz, le P.-D.G. de la société affirme que les chercheurs pourront réaliser plus rapidement des calculs relatifs à la mise au point de médicaments ou à la logistique hospitalière.Le Wall Street Journal précise ainsi que «». Dans un e-mail reçu par le média, Masayuki Ôzeki, le directeur exécutif de Sigma-i, a expliqué : «».Le programme lancé par D-Wave entend ainsi démontrer une nouvelle application de l'informatique quantique. Bien que ces systèmes soient encore émergents, ils pourraient être impliqués dans de nombreux secteurs de la recherche médicale, en particulier en période de pandémie. Florian Neukart, le directeur des technologies avancées et de l'innovation informatique chez Volkswagen America, a déclaré que «».Menten AI, une société également familière avec l'informatique quantique, a déclaré que le système hybride de D-Wave avait déjà montré des résultats prometteurs en dehors de la recherche Covid-19. Auprès de Venture Beat, Alan Baratz a déclaré que «». Il ajoute : «».